Ibiza-Feeling und 35 Grad beim Nova Rock

Ibiza-Feeling hat am dritten Tag des Nova Rock Festivals im Burgenland geherrscht - nicht nur, weil die Sonne mit Temperaturen um die 35 Grad im Schatten vom Himmel brannte. "Going To Ibiza" von den Vengaboys diente der Polit-Punkrock-Gruppe Feine Sahne Fischfilet als Intro. Zu dieser Zeit trockneten Powerwolf noch ihre Bühnenkleider, um sie am Samstag in Nickelsdorf wieder zu verschwitzen.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Feine Sahne Fischfilet hatten Publikum im Griff