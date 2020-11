"Idiot Prayer": Nick Cave allein im Palast

Nick Cave erweist sich allein am Klavier als idealer Mann für Lockdown und kurze Tage.

Nick Cave beginnt mit der Rezitation des Textes "Spinning Song", um dann in die sanfte Melodie von "Idiot Prayer" zu gleiten. Der Song ist vom Album "The Boatman's Call" von 1997. Das Album war voller Songs am Klavier. So macht er es auch dieses Mal. Es sind aber keine klassischen Balladen. Dieses Mal übernehmen Bedrückung und Ohnmacht die Regie. Am Ende wird Nick Cave 22 Lieder gesungen haben, zerbrechlich und verletzlich. Bis dahin ist alles wie bei Konzerten, die man ...