Ihr Kinderlein, kommet - Weihnachtslieder mit Noten zum Mitsingen

"Lieder, um sie zu singen", so lautet das Motto des Volksliedwerk Salzburg. Weil heuer sämtliche Adventveranstaltungen ausfallen, bietet der Verein Weihnachtslieder zum Pflücken an - online sind diese samt Noten und Audiodatei bei den "Salzburger Nachrichten" zu finden.

Eigentlich bietet das Volksliedwerk im Advent immer öffentliche Singstunden an sowie die Aktion "Weihnachtslieder schenken", wo Liednoten abgeholt werden können. Aber das kann heuer aufgrund der Corona-Pandemie alles nicht stattfinden. Doch ganz so still will der Verein den Advent im Jahr 2020 nicht vorübergehen lassen und bietet Weihnachtslieder zum Pflücken. In der Salzburger Innenstadt sind dazu sechs Christbäume zu finden, die mit Liedtexten und Noten für fünf Weihnachtslieder geschmückt sind.

Die SN begleiten diese Aktion bis Weihnachten und stellen alle paar Tage ein neues Lied dazu. Den Anfang macht ein Klassiker:

1. Ihr Kinderlein, kommet

Adventsingen mit SN: Videos von Weihnachtsliedern teilen

SN/neumayr Elisabeth Radauer vom Volksliedwerk schmückte den ersten Christbaum in Salzburg mit den Leidtexten.

Weihnachtslieder pflücken: Mehr zur Aktion

Die Aktion lädt die Leute dazu ein, ein Lied im Vorbeigehen zu pflücken und zuhause mit der Familie, den Kindern zu singen. "Wir haben fünf Lieder in einfachen Tonarten gewählt, die allgemein bekannt sind", sagt Elisabeth Radauer vom Volksliedwerk im SN-Interview. Es solle kinderleicht sein. Und: "Wir bauen auf Tradition." Leer gepflückte Bäume werden stets neu befüllt.

Die Bäume sind an folgenden Orten in Salzburg zu finden: beim Haus der Volkskulturen im Nonntal, am Kajetanerplatz, am Mozartplatz, vis-à-vis vom Café Tomaselli, am Max-Reinhardt-Platz sowie beim Eingang zum Domquartier. "Wenn es gut ankommt, möchten wir das nächstes Jahr auch auf andere Stadtteile erweitern", erzählt Radauer. Kurzentschlossene Gemeinden könnten sich auch heuer noch melden und Bäume aufstellen, um ihre Bewohnerinnen und Bewohnern mit Weihnachtslieder zu versorgen.

