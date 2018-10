Im Sound der Fahrradkette

Im Rhythmus seines Rades schreibt Rainer Binder-Krieglstein Popsongs fürs Tanzen durch die Stadt.

"Will ich woanders hin, fahr' ich mit dem Fahrrad hin." Daran hält sich Rainer Binder-Krieglstein und schrieb den Song "Fahrradlied". In diesem Lied lässt der musikalische Tausendsassa nicht nur eine kindliche Stimme das Fahrrad loben. Als rhythmusgebenden Sound hört man in dem Song auch eine Fahrradkette surren. Das ist konsequent, denn: "Radfahren - das ist mein Thema, ein ausgesprochen politisches übrigens", sagt der 52-jährige Grazer den SN. Er veröffentlicht als Binder&Krieglstein nicht nur seit vielen Jahren eigenwillige Popsongs, sondern macht auch für Theater und Film Musik.