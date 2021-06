Im Sound der Notwendigkeit: Mit dem Fahrrad durch die Popgeschichte sausen

Die Tour de France läuft. Und es läuft auch Radio Tour. Auf diesem Sender lässt sich per Fahrrad durch die Popgeschichte rauschen.

Da steht also ein Mountainbike. Keiner weiß, wem es gehört. Davon singt der bayerische Liedermacher Hans Söllner. Und so wie er die Eigenheiten dieses Mountainbikes betrachtet, beschreibt er die Auswüchse modischer Trends. Radfahren jeder Art ist schwer im Trend. Bei Söllner endet die Geschichte an einem Lkw.

Das ist böse lustig - und widerspricht dem sonst gerne gepflegten Zugang der Popmusik zum Fahrrad. Es ist ein unsterbliches Wundergerät, das haben 2002 die Red Hot Chili Peppers ganz klar ...