In der Jazzbar steppt kein Bär mehr

Im Wiener Akademietheater wird für die Uraufführung des Stücks "Zu der Zeit der Königinmutter" eine Jamsession inszeniert.

Fiston Mwanza Mujila, 1981 in der Demokratischen Republik Kongo geboren, reüssierte international mit seinem vielfach ausgezeichneten Roman "Tram 83". Vor zehn Jahren kam der Autor als Stadtschreiber nach Graz, wo er bis heute lebt. Mit Unterstützung des Drama Forum Graz entwickelte er sein Stück "Zu der Zeit der Königinmutter", das, ähnlich wie "Tram 83", in einer Jazzbar spielt. Aber dort steppt kein Bär mehr, sondern er sitzt verzagt am Bühnenrand und beobachtet das Treiben.