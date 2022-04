In der surrealen Bildermaschine: "Der Meister und Margarita" in Köln

Nachrichten aus den 1980er Jahren: Die monströse Oper "Der Meister und Margarita" von York Höller wird in Köln wiederaufgeführt.

Legendenumrankt ist längst die musikalische (Nachkriegs-) Avantgarde, Namen wie Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Helmut Lachenmann, Luigi Nono stehen für die sogenannte "Darmstädter Schule" ein, die Musik sowohl in Form und Inhalt als auch ästhetisch radikal neu formulieren wollte. Die Möglichkeiten neuer Technik führten damals zu ungeahnten Erweiterungen des Klangspektrums. Das SWR Experimentalstudio in Freiburg, das IRCAM-Institut in Paris und das Studio für elektronische Musik in Köln waren dafür die ersten Adressen. Jedenfalls schien der Glaube an einen Fortschritt in der ...