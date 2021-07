In einer Hütte kann Musik bersten

Am Attersee erklang eine von Gustav Mahler als vorzüglich beurteilte Version seiner 2. Symphonie.

Wie kann in einer so kleinen Hütte Platz für eine so berstende Apotheose der Liebe werden, wie Gustav Mahler sie hier komponiert hat? In diesem "Komponierhäusl" beim Gasthof Föttinger hat er den Großteil seiner sogenannten "Auferstehungssymphonie" ersonnen. Und daher hat bis Sonntag zum fünften Mal in und um Steinbach am Attersee ein viertägiges Mahler-Festival stattgefunden.

Dessen Höhepunkt enthielt eine ähnliche Diskrepanz wie die Größe dieses "Komponierhäusls" zur Opulenz des Werks: Womit Gustav Mahler einst die klassische Symphonie gesprengt ...