In Saalfelden ist Widerstand nicht zwecklos

Aufbegehren und Protest gehört zum Wesen des Jazz: Beim Internationalen Jazzfestival war das intensiv zu hören.

Joe McPhee bleibt erst einmal cool. Ruhig hört der Saxofonist dem Brodeln zu, das sein Quartett entfacht. Erst dann greift er ein. In den 1960er-Jahren, als die Musik zum Sprachrohr für ein zorniges politisches Bewusstsein wurde, betrat McPhee als eine der aufregenden Stimmen im Freejazz die Bühne. Beim diesjährigen Jazzfestival Saalfelden geht es der mittlerweile 78-jährige Jazzveteran mit seiner Band A Pride of Lions zwar etwas gelassener an. Der Dringlichkeit der Musik schadet das aber nicht.