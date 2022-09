Irgendwer oder irgendwas ist da draußen

Eine Atmosphäre nervöser Unruhe in Stalins Zeiten: Mieczysław Weinberg fasst sie in Töne.

Die Klänge wirken ebenso fragil wie hell gefärbt, eine seltsame Einleitung jedenfalls für eine Symphonie. Das Cembalo gibt in Mieczysław Weinbergs Symphonie Nr. 7 von Beginn an den Tonfall vor. Dann geht alles seinen gewohnten Gang, ein Adagio in bester Schostakowitsch-Tradition, dessen Einfluss man aus den Werken Weinbergs immer heraushört. Das Elegische ist werkimmanent, ruhig mäandernde Streicherflächen evozieren Bilder der Weiten Osteuropas. Das Solo-Motiv des Cembalo wirkt isoliert wie eine Insel, verändert aber als wiederkehrendes Element beständig den Charakter des ...