It's coming home: Die Wellen der Kick-Popkultur beschallen Wembley

England im Finale, aber lang noch nichts gewonnen - beim Kicken. Anders sieht's aus, wenn Pop den Platz besetzt. Da ist das Mutterland des Fußballs auch Geburtsstätte von Gesängen voll Schmerz und Hoffnung: Kick-Pop is coming home.

Dieses Mal hat es sich der Ball anders überlegt. Er bleibt nicht in den Händen des fehlerlosen, aber in einem Moment unglücklichen dänischen Goalies Kasper Schmeichel picken. Er prallt ab. Harry Kane schießt nach. Und der Ball hat beschlossen heimzukommen, ins Finale. "It's coming home", tönte es von der Tribüne. Nach 55 Jahren. Damals stand England, Mutterland des Fußballs, das bisher einzige Mal im Finale eines großen Fußballturniers. So lange dauert schon der Schmerz des Verlierens. Jetzt hat der Ball ...