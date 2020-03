Snow Jazz Gastein präsentiert heuer Jazz aus Italien. Die Organisatoren lassen sich durch die aktuelle Lage nicht aus der Ruhe bringen.

Ob Sepp Grabmaier schon geahnt hat, dass das 19. Snow Jazz Gastein globale Problemfelder berührt? Schließlich stellt der Festivaltitel "some like it hot" so etwas wie das Gottseibeiuns jedes alpinen Touristikers dar, nämlich den Klimawandel. Und tatsächlich war der Winter ...