Ja, Panik großartig live in Salzburg: The Melancholie und the Wirklichkeit

Ja, Panik kehren nach acht Jahren zurück und vermessen wieder famos das Draußen mit dem eigenen Inneren..

Ziemlich auf den Tag genau vor acht Jahren gastierten Ja, Panik zuletzt in der ARGEkultur in Salzburg - damals mit dem Album "Libertatia". Zuvor hatten sie schon mit Alben wie "The Angst And The Money" oder "DMD KIU LIDT" gesellschaftliche Zustandsbeschreibung mit persönlichen Befindlichkeit geschickt gemischt. Da konnte man sich ebenso ertappt fühlen, wie man das Gefühl bekommen konnte, dass sie auf den Punkt bringen, was doch bitte schön gesagt werden sollte, weil dann die Qual nachlässt.

Nach ...