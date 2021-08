Jackson Browne: Melancholie wächst aus letzten Sonnenstrahlen

Mit 72 Jahren hat Jackson Browne ein neues Album aufgenommen - mit alten Tugenden.

Was nicht mehr da ist? Die Helligkeit in der Stimme ist weg. Etwas dunkler gefärbt als einst singt Jackson Browne mittlerweile. Das muss keinen wundern, denn das "einst" ist Jahrzehnte her. Jackson Browne ist 72 Jahre alt und hat eine Covid-Erkrankung überstanden. Da legt sich das Leben halt auch auf die Stimmbänder. Aber sonst?

Sonst ist auf seinem neuen Album "Downhill From Everywhere" immer noch alles da, was diesen Mann zu einem der wichtigsten Songschreiber des Pop gemacht ...