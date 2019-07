Jan Nast wird neuer Intendant der Wiener Symphoniker. Der derzeitige Orchesterdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden tritt die Nachfolge von Johannes Neubert am 1. Oktober an, wie am Montag mitgeteilt wurde. Der ausgebildete Hornist und Kulturmanager war nicht zuletzt am Engagement der Staatskapelle bei den Osterfestspielen Salzburg maßgeblich beteiligt.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Jan Nast ist derzeit Orchesterdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden