Jazz-Festival "Inntöne": Mit Schirm, Charme und Schachbrett

Beim Festival "Inntöne" auf einem Biohof im Innviertel gelingt der Corona-Ausweichplan: Das Glück liegt heuer in der Wiese.

Manchmal lässt er ein paar Sonnenstrahlen durchblitzen, dann wieder türmt er dichte Akkordwolken übereinander. Der britische Pianist Jason Rebello, der allein auf der überdachten Bühne Platz genommen hat, baut in seine Improvisationen gelegentlich auch rasch aufziehende Stimmungswechsel ein. Das passt zur Atmosphäre des frühen Samstagnachmittags. Auch auf der Wiese vor dem Biobauernhof, in dem Paul Zauner sonst jedes Jahr sein Festival "Inntöne" veranstaltet, haben Sonne und Regen abwechselnd Platz. Ein kurzer Guss hat das Konzert von Trompeter Franz Hackl ins Finale begleitet, der mit Leo Genovese eine "Ode to Harlem" spielte. Jetzt beendet Jason Rebello, Jazzvirtuose und Pianist in der Band von Popstar Sting, sein Soloset auch mit einer New-York-Hommage: "Manhattan Island of Lights and Love" von Herbie Hancock. Zuvor hat er Jazzhits (wie Hancocks "Cantaloupe Island") und farbintensive eigene Songs mit entspannter Virtuosität erfüllt. Den Hit "Heavy Cloud, No Rain" seines Chefs Sting spielt er zwar nicht, er hätte aber gepasst: Bei Rebellos Konzert bleibt es trocken.

Am Freitag, dem Eröffnungsabend des Festivals, habe man wegen eines heraufziehenden Gewitters für eine halbe Stunde unterbrechen müssen, erzählt Veranstalter Zauner, zeigt sich aber beeindruckt von der Ausrüstung des "Inntöne"-Publikums. Neben den Campingsesseln für den Platz in der Wiese, der jedem Besucher einzeln zugewiesen ist, gehören Regenponcho und Schirm zur Grundausstattung. Der Charme des Hof-Festivals leidet darunter nicht, auch wenn heuer vieles anders ist.

Im Corona-Jahr ist Zauner mit den "Inntönen" nicht nur vom Pfingsttermin auf das Wochenende um Mariä Himmelfahrt ausgewichen. Erstmals finden die Konzerte auch auf der Wiese vor dem Hof statt, und nicht in der zum Konzertsaal umgebauten Scheune. Um die Abstände einzuhalten, hat das Team mit dem Rasenmäher ein Schachbrett ins Gras gemäht und Reihen und Plätze nummeriert. Wo die Distanz nicht klar einhaltbar ist, tragen Besucher wie Mitarbeiter Mund-Nase-Schutz.

Andere Distanzen werden musikalisch verringert: Zwischen letztem Song und Zugabe lässt die Band Update Gospel & Blues mit Jan Korinek, Carlton Holmes, Osian Roberts und Herbert Pirker keinen Abstand: "Nach so vielen Monaten, in denen spielen nicht möglich war, wollen wir Euch nicht warten lassen", sagt Hammond-Organist Korinek, dessen Band sich traditionsbewusst aber zeitgemäß zwischen Blues und Souljazz bewegt.

Zwischen Mittelmeer und Balkan sind ihre Nachfolger auf der Bühne unterwegs, ohne sich beim Grenzübertritt aufhalten zu lassen. In der Musik gibt es keine Reisebeschränkungen, das lässt der slowenische Saxofonist Vasko Atanasovski im Quartett mit dem französischen Tuba-Star Michel Godard, dem italienischen Akkordeonisten Simone Zanchini und dem slowenischen Schlagzeuger Marjan Stanic aufs Mitreißendste hören, bevor Sängerin Elina Duni, Gitarrist Rob Luft und Drummer Corries Dick einen Stimmungswechsel zu fein schwebenden Sounds vollziehen.

Ob die "Inntöne" (sie endeten am Sonntag) im Ausnahmejahr ein neues Glück in der Wiese gefunden haben? "Manche haben schon gesagt, sie wollen nächstes Jahr wieder ein Open Air", sagte Paul Zauner, der für 2021 die Optionen aber offen hält: "Im Stadel ist die Konzertatmosphäre schon besonders schön - aber wer weiß, wie lange wir mit der Situation leben müssen."