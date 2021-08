Jazz in Saalfelden: Starke Bilanz, starke Frauen

Gebrauchsanweisung für eine Welt mit mehr Empathie: "You are allowed to feel something."

Gänsehaut pur. Ein Energiebündel steht auf der Bühne. Der Ort: eine alte Industriehalle. Die Afroamerikanerin Moor Mother, knabenhaft zart, zugleich beherzt, klug, stimmgewaltig, energetisch, ruft immer wieder in die Zuschauermenge: "You are allowed to feel something!" - es ist erlaubt, Empfindungen zu haben. Für sich, für andere, für die Welt. In Sinne eines friedlichen Miteinanders, im Sinne von Achtung und Wertschätzung von und für Frauen. Vor allem waren es auch viele Frauen, die das 41. Jazzfestival Saalfelden mit ihrem Tun, ...