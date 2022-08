Jazz mit Rucksack, Stadtplan und Ruderboot: Saalfelden sucht neue Wege ins Freie

Eigentlich würde er sich die Goldene Wandernadel verdienen: Bei Almkonzerten des Jazzfestivals Saalfelden ist Lukas Kranzelbinder Fixstarter. Andere wagen heuer den Sprung ins kalte Wasser.

Maskenlos durch die Nacht? Ja, wirklich, das geht. Beim 42. Jazzfestival Saalfelden wurde es am Donnerstag erstmals nach den letzten beiden, so streng reglementierten Festivals bewiesen.

Bei Konzerten im Stadtpark (Raphael Wressnig; OstBeatBend), vor tanzenden und fröhlich mitwippenden Menschen an einem lauen Sommerabend. Es waren wohl mehr als 1500 und die Innenstadt Saalfeldens war mit Freude, Lachen und schönen Begegnungen erfüllt.

Diese Kraft des Miteinander war auch mit der fabelhaften Formation Melting Pot rund um Saxofonistin Hanne de Backer in der dampfenden Buchbinderei Fuchs zu spüren.

Und bei den ersten beiden "Short Cuts"-Konzerten im Nexus.

Speziell beim energetischen Spiel der österreichischen Schlagzeugerin Katharina Ernst und ihre Formation Ventil blieb der Atem weg. Ganz ohne Maske. Die Beklemmungen unserer Tage, aber auch das Aufbegehren dagegen, wurden in ganz großes Kino für Augen und Ohren transformiert.

Mit viel elektronischem Beiwerk, vor allem machtvoller Perkussion, Visualisierungen von Gitterlinien, Zäunen aus Strichmustern und Kuben in Endlosschleife. Tipp: Katharina Ernst ist heute, Samstag (15 h) solo in der Gruberhalle zu sehen.

42 Jahre Jazzfestival Saalfelden. Da kommt man zwangsweise ein wenig ins Sinnieren - vor allem was die verflogene Zeit betrifft.

Auf diesem kleinen Weg hinauf in die Berge sinniert es sich besonders gut. Wild wucherndes Wurzelwerk erfordert ein bedachtes Setzen der Schritte. Durch Wald und Almgebiet geht es dahin, bis der Weg felsig und ein wenig widerspenstig wird. Die Rede ist vom Anstieg auf die Lettlkaser Alm in Leogang. Sie liegt auf 1442 Metern Seehöhe. Umkränzt von den mächtigen Leoganger Steinbergen, tut sich da zugleich der weite Blick hinaus ins Saalfeldener Becken auf.

Dort, also in den Bergen, wurde am Donnerstag der Auftakt des Festivals gesetzt. Bei einem Konzert im Rahmen von "We hike Jazz." Gemeinsames Wandern in Begleitung hervorragender Jazzmusiker. In diesem Fall waren es Lukas Kranzelbinder (Kontrabass), Astrid Wiesinger (Saxofon), Cuong Vu (Trompete) und Ted Poor (Schlagzeug).

Stille liegt auf der Landschaft. Das ferne Läuten von Kuhglocken ist zu hören. Dazwischen legt sich der schön austarierte musikalische Dialog dieser vier Ausnahmekönner. Und in die Stille mischt sich ein weiteres Geräusch. Das von fein fallendem Regen. Könnte nicht anders sein beim Jazzfestival Saalfelden.

Aber fast alle Spielstätten des Festivals sind mittlerweile ja unter einem festen Dach. Dennoch suchen die Protagonisten immer wieder neue Wege ins Freie.

Zum Beispiel Siegmar Brecher: Auf der Hauptbühne oder im intimen Konzertraum des Nexus ist der österreichische Saxofonist mit seiner Band Edi Nulz und anderen Projekten regelmäßig zu hören. Für heuer hat er sich trotzdem bewusst nach anderen Auftrittsorten umgeschaut. Angetan haben es ihm Plätze in Saalfelden, an denen kaum jemand ein Konzert erwarten würde: Siegmar Brecher gestaltet die Flashmobs im diesjährigen Festivalprogramm: Kurze Überraschungsauftritte an wechselnden Orten, über die Saalfelden-Fans jeweils kurzfristig über die Festival-App in Kenntnis gesetzt werden.

Für die Musikerinnen und Musiker sei es ein eigener Reiz, unter umgekehrten Vorzeichen zu spielen als bei regulären Auftritten unter Konzertsaalbedingungen, sagt Siegmar Brecher: "Wir sind bei den Flashmobs in der gleichen Lage wie das Publikum und die zufällig vorbeikommenden Passanten: Auch wir wissen nie genau, was uns erwartet". Musikalisch seien die Begegnungen in wechselnden Besetzungen möglichst offen gehalten. "Es ist spannend, rauszugehen und zu schauen, was passiert", erzählt der Musiker. Spannend bleiben freilich auch die Wetterprognosen für das Wochenende. Doch Regen kann die Abenteuerlust bei den "Blind Dates" nicht bremsen: Zu jedem Spielort im Freien gebe es eine überdachte Alternative, verrät Brecher.

"Für musikalische Abenteuer bin ich immer", sagt auch Lorenz Raab. Der Trompeter ist ebenfalls regelmäßiger Gast auf den Festival-Hauptbühnen. Und heuer? Tritt auch er in der Disziplin der Outdoor-Improvisation an. Nicht nur als einMitwirkender bei den Saalfeldener Flashmobs. Am Sonntag legt Lorenz Raab ab: In einem Ruderboot auf dem Ritzensee spielt er das "Sonnenaufgangskonzert", das in Saalfelden erstmals Teil des Programms ist.

Mit dem Posaunisten Alois Eberl ist der Trompeter sonst als "Halbes Quartett" und in anderen Formationen unterwegs. Der gemeinsame morgendliche Auftritt sei diesmal "trotzdem ein Sprung ins kalte Wasser", erzählt Lorenz Raab mit Vorfreude. Nicht nur weil eine Komposition, die gemeinsames Fußstampfen verlange, das kleine Boot zum Wackeln bringen könne. "Wir haben uns auch ein paar Dinge überlegt, wie wir mit der Umgebung und der Wasseroberfläche spielen können."

Und die Nässe, die von oben kommt? Das morgendliche Ablegen könne bei jedem Wetter stattfinden "Unsere Instrumente lassen ja auch Spielen bei Regen zu."