Jazz & the City: Das Ungewisse wird Programm

Das Salzburger Festival plant für Oktober mit viel Spontaneität.

Am Improvisationsgeschick aller Beteiligten soll es nicht scheitern: Rund 150 Künstlerinnen und Künstler könnten bei Jazz & the City heuer wieder die ganze Stadt bespielen. 2020 musste das Salzburger Gratisfestival aufgrund der Pandemie entfallen, für heuer ist der Termin fixiert: Von 14. bis 17. Oktober finde das Festival statt, teilt der Tourismusverband Salzburger Altstadt mit. Auch heuer stelle die Coronasituation aber alle Planungsarbeiten "vor große Herausforderungen", heißt es in einer Aussendung. Intendantin Tina Heine will deshalb noch stärker als in ...