Jazz & the City: In Salzburg zieht eine Künstler-WG ein

Weil wenig planbar ist, gewinnt die Offenheit: Das Gratisfestival Jazz & the City sucht neue Freiräume für Künstler und das Publikum.

Wem gehört das Arthotel Blaue Gans? Derzeit lässt sich die Frage noch eindeutig beantworten. Nächste Woche aber gibt Andreas Gfrerer den Schlüssel ab. Für vier Tage zumindest. Sein Hotel wird während der Dauer des Salzburger Festivals Jazz & the City zur großen Wohngemeinschaft. "Die Idee ist, dass Künstlerinnen und Künstler hier einziehen und auch die Regie übernehmen", sagte Tina Heine, die künstlerische Leiterin von Jazz & the City, bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Und die Gäste, die in anderen Festivaljahren ...