Jazzer Karl Ratzer erhält Goldenes Verdienstzeichen

Am gestrigen Montag feierte der legendäre österreichische Jazzgitarrist Karl Ratzer 72. Geburtstag - und das goldene Geschenk dazu gibt es mit etwas Verspätung am Donnerstag. In der Pause seines am Abend im Jazzclub Porgy & Bess angesetzten Konzerts erhält der Wiener aus den Händen von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) das Goldene Verdienstzeichen der Stadt. "Sehr große Freude!", zeigte sich Ratzer via Facebook gerührt von der auch im Stream übertragenen Ehre.

SN/APA/OTS-BILD/SATZINGER/WWW.PICTU Karl Ratzer und seine fixe Bühnenpartnerin (2014)