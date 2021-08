Jazzfestival Saalfelden: Blitz und Donner zum Auftakt

Am Montagabend begann das 41. Internationale Jazzfestival Saalfelden - auch mit einem Abschied.

Um eine Woche früher. Aber dafür auch zum allerersten Mal eine ganze Woche lang. Trotzdem: Irgendwie schien es doch ein bisserl so zu sein wie einst. Das Jazzfestival Saalfelden und starker Regen - speziell in den Anfangsjahren -, das galt als verlässliche Konstante. Und heuer, zum Start der 41. Auflage? Montag war ein Almkonzert geplant. Jazz in freier Wildbahn quasi. Mit der österreichischen Formation Sain Mus+ (Clemens Sainitzer, Cello, Philipp Erasmus, Gitarre, Daniel Romstorfer, Schlagzeug). Allein das Wetter ließ es ...