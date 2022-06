Jazzfestival Saalfelden: "Die Musiker kommen, um zu bleiben"

Die 42. Auflage der Jazzfestspiele am Fuß des Steinernen Meeres setzt viele Zeichen. Vor allem auch ein politisches.

Aus Norwegen. Aus Frankreich. Aus Portugal. Aus Österreich - die Interpreten beim Jazzfestival Saalfelden (18. bis 21. August) müssten nicht zwangsläufig aus den USA kommen. Man wolle aus mehreren Gründen vor allem die junge europäische Szene präsentieren. Und es so halten wie in den Jahren zuvor: "Sie kommen, um zu bleiben. Spielen in mehreren Formationen. Oft auch spontan. Und reisen nicht eine Stunde nach dem Auftritt wieder ab", sagt Intendant Mario Steidl. Dieses Miteinander ist ein Ansatz. Ein weiterer die ...