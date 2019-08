Intimer Auftakt an einem besonderen Ort.

Ist der wirklich überall? Dieser Mann aus Amerika? Scheint so. Beim Jazzfestival Saalfelden jedenfalls hatte er das erste Wort. "When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo?" - dieses Zitat vom Band aus Trumps Wahlkampf schleuderte das ...