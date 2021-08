Jazzfestival Saalfelden: Jazz lebt von immer neuen Verbindungen

Nicht coronabedingt kleiner, sondern größer ist das Jazzfestival Saalfelden heuer: Das beschert auch den Stars intensive Stundenpläne.

Angelika Niescier ist begeistert. Nicht nur vom Sound in dem intimen Konzertsaal. Sondern auch von der zufälligen Namensgleichheit zwischen dem Song, den sie auf ihrem soeben erschienenen Album mit dem Pianisten Alexander Hawkins eingespielt hat, und dem Ort, an dem sie ihn nun Freitagmittag live spielt. "Ab jetzt ist das Lied diesem Laden gewidmet", verkündet die deutsche Jazzmusikerin, bevor sie sich in die ersten schroffen Saxofonlinien stürzt.

Der Song heißt "Nexus", also genauso wie das Kunsthaus, in dem ...