Jazzfestival Saalfelden: Stell' Dir vor, es geht das Licht aus

Leuchtende Improvisationen und partielle Finsternis: Das brachte der Freitag beim 42. Jazzfestival Saalfelden.

. Sag, was würdest Du dann tun? In dem alten Filmschlager "Stell' Dir vor, es geht das Licht aus" behielten Paul Hörbiger und Maria Andergast die Antwort auf diese Frage diskret für sich. Es müssen aber auch nicht immer romantische Heimlichkeiten sein, die bei plötzlichem Lichtentfall ausgetauscht werden. Jason Moran lässt eine dramatischere Atmosphäre aufziehen: In völliger Dunkelheit beginnt er das letzte Stück seines Auftritts bei den "Short Cuts" des Jazzfestivals Saalfelden. Während draußen der Regen am Freitagnachmittag noch nicht ...