"Zeit, die Staffel weiterzugeben": Das Salzburger Jazzit bekommt neuen Leiter

Aus zwölf Bewerbungen hat das Jazzit Jürgen Vonbank als neuen Leiter gewählt. Jazzit-Pionier Andreas Neumayer wird seinem Club nicht ganz verloren gehen.

Bis vor wenigen Monaten hat er in Salzburg das Plattengeschäft Minerva Records betrieben. Dieser Punkt in seiner Biografie passe "gut in die Tradition des Jazzit", sagte Jürgen Vonbank scherzend beim Pressegespräch am Freitag: Denn auch die Geschichte des Salzburger Clubs ist mit einem Plattengeschäft verbunden, das Walter Struger, der Gründer der einstigen Initiative Jazz im Theater, betrieb und in dem Andreas Neumayer, der Pionier und langjährige Chef des heutigen Jazzit:Musik:Club, gearbeitet hat.

Dass Vonbank am Freitag als künftiger ...