Jazzpianist Brad Mehldau trifft Orchester: Die Grenzen bleiben weiterhin offen

Sehnsucht nach einer romantischen Exkursion? Brad Mehldau leuchtet den Weg aus - mit melancholisch gedämpftem Licht, versteht sich.

Die Idee, eine Grenze zu überschreiten, geht in der Musik sehr oft mit Vorstellungen von Offenheit und Zwanglosigkeit einher. Im realen (Urlaubs-)Leben funktioniert das Ausreisen in andere Regionen derzeit nicht ganz so spontan. Getestet? Geimpft? Genesen? Wer in den Sommerwochen die Sehnsucht nach dem Süden stillen will, muss nicht nur die 3-G-Fragen im Hinterkopf, sondern auch die aktuell geltenden Vorschriften der Traumdestination im Auge behalten. Die Grenzüberschreitung will gut geplant sein.

Brad Mehldau lässt sich davon nicht abhalten. ...