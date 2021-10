"Jeder kann das Pfeifen lernen"

Jeder Mensch trägt ein zartes, melodiöses Instrument in sich. Wie lässt es sich nutzen?

Jeder trägt dieses Musikinstrument in sich: Man spitzt die Lippen und lässt vorn ein kleines Loch. Durch dieses bläst man den Atem, die Mundhöhle wird Resonanzraum und über die Spannung der Wangen variiert man die Tonhöhe. Weder Finger, Zunge noch Stimmbänder sind beim Lippenpfeifen erforderlich.

So simpel das auch ist: Kaum jemand pfeift. Aber Nikolaus Habjan, bekannt als Puppenspieler und als Regisseur, hat am Donnerstagabend im Konzert der Salzburger Kulturvereinigung in der Großen Aula ein Pfeifkonzert gegeben. Begleitet ...