John Lennons Kultlied "Imagine" wird 50: Was von der Utopie übrig blieb

Der Anti-Trump. Vor 50 Jahren hat John Lennon "Imagine" veröffentlicht. Zeitzeugen erinnern sich, dass dieses Lied zur Belüftung dumpfer Gedankengänge beigetragen habe. Haben sich die Hoffnungen von damals erfüllt?

Die Religion war für John Lennon wohl kein Erfolgsmodell. Davon zeugen die ersten Zeilen von "Imagine":



Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky.

Wörter, wie in Granit gemeißelt. Aber der Himmel reicht uns schon lange nicht mehr: Above us only sky? Das war einmal. Heute muss die Reise schon weiter gehen. Milliardäre überwinden für ihr Privatvergnügen den Himmel in Überschallgeschwindigkeit. Kein Himmel und keine ...