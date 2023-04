"Jolanthe" und "Nussknacker" am Salzburger Landestheater: Vier Augen sehen mehr

Oper und Ballett an einem Abend, geht das? Das Salzburger Landestheater zeigt mit Tschaikowskys "Jolanthe" und "Der Nussknacker", dass Spartenmix keine halbe Sache sein muss.

Denkt man an den "Nussknacker", dann kommen Weihnachtsstimmung, Glühwein und ballettaffine Kinder in Abendvorstellungen in den Sinn. Im Salzburger Landestheater bleiben am Samstag Winter und Klischees vor der Tür, das hinreißend enthemmte Treiben auf der Bühne erinnert eher an Christopher Street Day als an den Christtag. Geschlechterrollen werden aufgebrochen, die Frauen heben mitunter die Herren, zirzensisches Varieté erobert den Raum, die regenbogenbunte Botschaft dringt auch durch das monochrome Weiß der Inszenierung.

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, der seine Homosexualität zeit ...