Jon Batiste führt Grammy-Liste mit elf Nominierungen an

US-Musiker Jon Batiste geht mit elf Nominierungen als Favorit in die Grammy-Verleihung im Jänner. Der kürzlich mit dem Oscar für seine Musik zum Zeichentrickfilm "Soul" ausgezeichnete 35-Jährige kann unter anderem für sein Album "We are" und das Video zu seinem Song "Freedom" auf einen der begehrtesten Musikpreise der Welt hoffen. Batistes Musik lässt sich keinem bestimmten Genre zuschreiben und enthält Einflüsse von R&B, Jazz und auch Klassik.

Hinter ihm folgten Sänger Justin Bieber ("Peaches"), Rapperin Doja Cat ("Kiss Me More") und Singer-Songwriterin H.E.R. ("Fight For You") mit jeweils acht Nominierungen. Die Popsängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo können sich in sieben der insgesamt 86 Grammy-Kategorien Hoffnungen machen. Für die "Aufnahme des Jahres" wurde zudem die schwedische Band Abba mit ihrem Comeback "I Still Have Faith In You" nominiert.

Die 64. Verleihung der Grammys wird am 31. Jänner kommenden Jahres in Los Angeles sein. Über die Preisträger entscheiden über 20 000 Mitglieder der Recording Academy. Zuletzt hatte der Preis mit Vorwürfen zu mangelnder Diversität und Transparenz zu kämpfen gehabt. Der kanadische Sänger The Weeknd hatte sogar angekündigt, die Grammys künftig zu boykottieren.