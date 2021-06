Jonas Kaufmann und Anja Harteros als "Tristan und Isolde": Münchens Traumpaar wagt die große Liebe

Mit abenteuerlichen Rollendebüts von Jonas Kaufmann und Anja Harteros in "Tristan und Isolde" heben die Münchner Opernfestspiele an.

Es gibt wieder Münchner Opernfestspiele, es sind die letzten in der 13-jährigen Intendanz von Nikolaus Bachler, glücklich gerettet im letzten Moment vor den in Bayern rigiden pandemischen Restriktionen. Immerhin dürfen die Besucher jetzt im Schachbrettmuster sitzen, also das Riesenhaus zu 50 Prozent belegen. Und auch das Orchester darf wieder zusammenrücken, wie es sich gehört.

In seiner letzten Spielzeit wollte der Intendant vornehmlich an große Ereignisse erinnern, die in München das Licht der Opernwelt erblickt haben, also auch an ...