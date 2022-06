Jonas Kaufmann - wenn Sängern bei Long Covid der lange Atem fehlt

Jonas Kaufmann musste eine Premiere wegen Long Covid absagen. Wie gefährlich sind Corona-Langzeitfolgen für Hochleistungsstimmen?

Kurzfristige Absagen von Sängern sind keine Seltenheit. Doch die Meldung des Royal Opera House in London ließ aufhorchen: Jonas Kaufmann müsse wegen einer Coviderkrankung und "den Auswirkungen auf seine Stimme" die Premiere der "Cavalleria Rusticana" und "Pagliacci" am 5. Juli im Covent Garden absagen. Die Rolle des Canio könne der Tenor auch an den folgenden fünf Vorstellungen nicht singen. Der erste (veröffentlichte) Long-Covid-Fall eines Spitzensängers wirft die Frage auf: Werden weitere folgen?

Kurzatmigkeit und Müdigkeit in der Stimme

