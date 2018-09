Jubiäum: The Band veränderte den Lauf der Rockgeschichte

Vor einem halben Jahrhundert änderten The Band mit "Music from Big Pink" den Kurs der Rockmusik: Aus der Stadt ging's auf das Land.

Die Herren waren für Popmusiker schon alt (und sahen hinter ihren Bärten auch so aus), als sie alles neu beginnen ließen. Dabei waren sie alle erst Ende 20. Und sie kannten das Geschäft. Und alle waren sie hervorragende Musiker, alle an mehreren Instrumenten. Und wer sich heute, nach einem halben Jahrhundert, ihr Album "Music from Big Pink" anhört, muss dennoch staunen, dass die elf Songs mit ihren dichten Arrangements, raffinierten Feinheiten und komplexen Texten von Debütanten stammen.