Jubiläumsjahr verleiht der Camerata Schub

Janine Jansen und Hélène Grimaud bleiben über die Saison hinaus dem Orchester eng verbunden. Für die Bewahrung der künstlerischen Exzellenz bräuchte es Rahmenbedingungen seitens der Politik.

Der Begriff Sonderkonzert trifft es gut. Janine Jansen, eine der strahlkräftigsten Geigerinnen unserer Zeit, gestaltet am Samstag ein Mozart-Programm in der Großen Universitätsaula. An ihrer Seite: die Camerata Salzburg, die auf der Tour quer durch Europa auch in der Heimat Station macht.

Die Konzerte mit der Spitzenmusikerin zählen zu den Höhepunkten des Jubiläumsprogramms zum 70-jährigen Bestehen des Salzburger Kammerorchesters. Die Verbindung werde fortgesetzt, kündigt Geschäftsführer Andreas Bräunig an: "Janine Jansen und Hélène Grimaud haben sich in die Camerata ...