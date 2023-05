Jürgen Vonbank tritt als neuer Jazzit-Leiter an: "Jazz lebt von der Offenheit"

In der Musikszene hat er nicht nur als DJ schon lange mitgemischt. Jetzt übernimmt Jürgen Vonbank die Leitung des Jazzit. Was steht auf seiner To-Do-Liste?

Gleitender Übergang: Jürgen Vonbank tritt im Jazzit die Nachfolge von Andreas Neumayer an.

Nach Salzburg ist er 2011 eigentlich wegen seines Studiums der Politikwissenschaft übersiedelt. Aber daheim fühlte er sich bald in der Kultur: Als DJ, Veranstalter und Labelbetreiber begann er, in der Clubszene der Stadt mitzumischen. "Und von da an hat sich bei mir alles nur mehr um Musik gedreht", erzählt Jürgen Vonbank.

Seit einigen Wochen hat er sein Büro nun in einem Jazzclub. Jürgen Vonbank ist der Nachfolger des scheidenden Jazzit-Chefs Andreas Neumayer. Gleitend, wie bei einem guten DJ-Set, ...