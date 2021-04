Julian Le Play führt Nominiertenliste für Amadeus Awards an

Für sein jüngstes Album "Tandem" hat sich der Wiener Musiker Julian Le Play vom Einzelkämpfer zum Teamplayer gewandelt - und es hat sich ausgezahlt. Bei den heute bekannt gegebenen Nominierungen für die 21. Amadeus Austrian Music Awards hat es der Singer-Songwriter immerhin auf vier Nennungen gebracht und führt damit das Feld an. Dicht auf den Fersen ist im das Trio Edmund, Melissa Naschenweng und My Ugly Clementine mit jeweils drei Gewinnchancen.

Le Play darf sich Hoffnungen auf eine Trophäe für das Album des Jahres, als bester Songwriter (gemeinsam mit Florence Arman, Filous und Jonathan Reiner für "Leuchtturm"), in der Kategorie Pop/Rock sowie für den Tonstudiopreis "Best Sound" machen. In der Albumsparte sind neben ihm noch Andreas Gabalier ("A Volks-Rock'n'Roll Christmas"), Melissa Naschenweng ("Lederhosenrock"), Edmund ("Leiwand") und My Ugly Clementine ("Vitamin C") nominiert. Den Song des Jahres machen sich wiederum Edmund ("Leiwand"), Alle Achtung ("Marie"), Raf Camora & The Cratez ("Maschine"), My Ugly Clementine ("Who") und Chris Steger ("Zefix") aus.

Insgesamt werden die Amadeus Awards in 14 Kategorien vergeben: In den allgemeinen Sparten für Album und Song des Jahres sowie Songwriter*in und Tonstudiopreis gibt es auch heuer eine Auszeichnung für den besten Live-Act - obwohl seit März vergangenen Jahres coronabedingt so gut wie keine Konzerte stattfinden konnten. Deshalb gibt es auch keine fünf Nominierungen, sondern wird auf die Awardshow im September verwiesen. In bewährter Weise stimmen unterdessen die Hörer von FM4 für den FM4-Award ab (hier matchen sich Florence Arman, Hearts Hearts, Kreiml & Samurai, Oska und Silk Mob) und gibt es sieben Genrepreise. Die Lebenswerkauszeichnung wird wie gewohnt vom Veranstalter IFPI Austria vergeben.

Die Nominierungen setzen sich zu gleichen Teilen aus dem Verkaufserfolg 2020 sowie einer Jurywertung zusammen. Und auch die Abstimmung über die Gewinner ist zweigeteilt: Hier fließt wiederum zu 50 Prozent ein Juryvoting ein, für die andere Hälfte ist das Publikum zuständig, das ab sofort unter www.amadeusawards.at/voting abstimmen kann. Die große Gala am 9. September wird auf ORF 1 ausgestrahlt, für die Moderation zeichnet die mehrfache Amadeus-Gewinnerin Conchita Wurst verantwortlich.

"Gerade in diesen sehr schwierigen Zeiten möchten wir die Scheinwerfer auf die vielfältige österreichische Musikszene richten, heimischen Künstler*innen eine Präsentationsplattform bieten und ihre kreativen Leistungen sowie ihr Durchhaltevermögen würdigen", wird IFPI-Austria-Präsident Dietmar Lienbacher in einer Aussendung zitiert. Und Markus Deutsch, Geschäftsführer des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der WKÖ, ergänzte: "Die nunmehr präsentierten Amadeus-Nominierten beweisen einmal mehr, wie innovativ und kreativ die österreichische Musikszene ist. Vor allem in diesen schwierigen Zeiten sind genau diese Kreativität und Innovationskraft für den Kulturstandort Österreich enorm wichtig."

Alle Nominierungen im Überblick:

SONG DES JAHRES"Leiwand"Edmund"Marie"Alle Achtung"Maschine" Raf Camora & The Cratez"Who" My Ugly Clementine"Zefix"Chris Steger

ALBUM DES JAHRES"A Volks-Rock'n'Roll Christmas" Andreas Gabalier"Lederhosenrock"Melissa Naschenweng"Leiwand"Edmund"Tandem"Julian Le Play"Vitamin C"My Ugly Clementine

SONGWRITER*IN"Berlin" von King & Potter Text & Musik: Martin Hafner, Benedikt König, Bern Wagner, Markus Weiss"Leuchtturm" von Julian Le PlayText & Musik: Florence Arman, Filous, Julian le Play, Jonathan Reiner"Mehr als nur ein Like" von Amy WaldMusik: Georg Gabler, Valentina Vale, Amy Wald, Dominik WendlText: Georg Gabler, Valentina Vale, Amy Wald"Simone" von FolkshilfeText & Musik: Gabriel Fröhlich, David Haider, Willy Löster, Florian Ritt, Paul Slaviczek, David Wöhrer"Traktorführerschein" von Melissa NaschenwengText & Musik: Hubert Molander, Emanuel Treu

TONSTUDIOPREIS "BEST SOUND""Good Vids, Vile Times" von Ant Antic Recording: Marco Kleebauer, Tobias KoettMix: Tobias KoettMastering: Nikodem MilewskiKünstlerische Produktion: Marco Kleebauer, Tobias Koett"Homesick" von AvecRecording: Andreas HäusererMix: Andreas Häuserer, Patrick Kummeneker, Nikodem MilewskiMastering: Zino MikoreyKünstlerische Produktion: Avec, Andreas Häuserer"louasril" von Lou AsrilRecording: Zebo Adam, Thomas Bernhard, Felipe Scolfaro Crema, Alex The Flipper, Maximilian Walch, Robert WallnerMix: Alex Tomann, Maximilian Walch, Robert WallnerMastering: Patrick Kummeneker, Martin ScheerKünstlerische Produktion: Zebo Adam, Thomas Bernhard, Felipe Scolfaro Crema, Alex The Flipper, Maximilian Walch, Robert Wallner"M" von MatheaRecording: Vlado Dzihan, Johannes HerbstMix: Patrick Kummeneker, Nikodem Milewski, Peter SchmidtMastering: Nikodem Milewski Künstlerische Produktion: Vlado Dzihan, Johannes Herbst"Tandem" von Julian Le PlayRecording: Lukas Hillebrand, Matthias Oldofredi, Johannes RömerMix: Lukas Hillebrand, Patrick Kummeneker, Nikodem MilewskiMastering: Zino Mikorey, Martin ScheerKünstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Julian le Play, Matthias Oldofredi, Johannes Römer

LIVE-ACT DES JAHRESWird in der Show am 9. September bekanntgegeben.

LEBENSWERKPREISWird vom Veranstalter IFPI Austria ausgewählt.

FM4 AWARDFlorence ArmanHearts HeartsKreiml & SamuraiOskaSilk Mob

ALTERNATIVEAvecMy Ugly ClementineOehlOskaSharktank

ELECTRONIC/DANCE Camo & KrookedKruder & DorfmeisterLum!xParov StelarWaldeck

HARD & HEAVY Black InhaleKaiser Franz JosefMother's CakeSerenityWe Blame The Empire

HIP-HOP/URBANKeKe Kreiml & SamuraiMavi PhoenixNazarRaf Camora

JAZZ/WORLD/BLUES5/8erl in Ehr'nGesangskapelle HermannSimone KopmajerUrsula Strauss & Ernst MoldenWolfgang Muthspiel, Scott Colley, Brian Blade

POP/ROCKAlle Achtung Chris StegerEdmundJulian Le PlayMathea

SCHLAGER/VOLKSMUSIK Andreas GabalierAndy BorgDie MayerinDJ ÖtziMelissa Naschenweng

(S E R V I C E - www.amadeusawards.at)