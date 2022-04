Julien Baker singt Lieder aus dem Abgrund: Hoffnungslos jammerfrei

Julien Baker erzählt ohne Gnade vom Scheitern. Es sind Songs aus einer dunklen Welt - und für diese Welt.

Zunächst die gute Nachricht: Es geht ihr wieder gut. Zumindest hat das Julien Baker in Interviews gesagt, die sie zu ihrem dritten Soloalbum "Little Oblivions" gegeben hat. Wer das Album der US-Songwriterin hört, kann, ja, muss sich Sorgen machen. Sie singt davon, dass ihr nicht zu helfen sei. "Oh, it isn't black and white. What if it's all black, baby? All the time" - damit legt "Hardline", erster Song des Albums, die Richtung fest. Helfen kann da keiner. Ja mehr ...