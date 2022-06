Kammermusik schafft intime Räume

Kammermusik. Streichquartett und Lied blühen fernab der Großstadt.

Die kleine Form der klassischen Musik bietet Einblicke in die Tiefenregionen der Seele. Kammermusik lebt von leisen Tönen, intimen Momenten und einer Sehnsucht nach Natur, die Dichter und Tonschöpfer der Romantik geschürt haben - sei es im Drama des ziellosen Wanderers in Schuberts "Winterreise" oder in jenem des unglücklich Verliebten in der "Schönen Müllerin".

Es dürfte kein Zufall sein, dass die großen Kammermusikfestivals Österreichs an idyllischen Gewässern wie Mattsee oder Mondsee, im alpinen Ambiente von Schwarzenberg oder in ...