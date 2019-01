Karl Weigl - ein Wiener fasst im Exil die Apokalypse in Töne

Wer war Karl Weigl? Im Linzer Brucknerhaus erwacht die Musik des in Vergessenheit geratenen Komponisten zu neuem Leben.

Karl Weigl war Korrepetitor von Gustav Mahler in Wien; Wilhelm Furtwängler oder George Szell dirigierten seine Symphonien. Dennoch zählt er zu jenen großen Künstlern, die in Vergessenheit geraten sind. Nach Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die Musik dieses Komponisten jüdischer Abstammung nicht mehr gespielt. Er konnte in die USA fliehen, starb aber 1949 im ungeliebten Exil.