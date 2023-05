Klassik-Sommer in Bad Hofgastein führt wieder auf höchste Gipfel

Klassische Musik auf 2000 Metern Seehöhe: Dirigentin Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg geben am 14. Juli ein Konzert auf der Schlossalm-Bergstation.

Während in Salzburg die Pfingstfestspiele die heiße Phase der sommerlichen Festivals einläuten, startet am Freitagabend der Klassik-Sommer in Bad Hofgastein mit großer Orchestermusik. Dirigentin Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg musizieren im Kursaal Felix Mendelssohns "Schottische" und das e-Moll-Klavierkonzert von Frédéric Chopin.

Seit fünf Jahren schlägt das Orchester hier seine Sommerresidenz auf und ist dort fünf Monate lang in unterschiedlichen Formationen und Formaten zu erleben. "Wir fühlen uns total wohl in Bad Hofgastein. Die Musik haben längst die ...