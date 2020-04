kleinePauseMozart: Warum mag Rolando Villazón die Musik?

Ein Mozart-Botschafter, Mozart-Kenner und Mozart-Liebhaber spricht über seine Leidenschaft.

Rolando Villazón, Intendant der Mozartwoche der Stiftung Mozarteum, war vor kurzem zu Gast im Radiosender Ö1 und sprach über seine Leidenschaft: die Musik.

So erzählt der Mexikaner über Zugänge zur Musik und über deren Stellenwert in seinem Leben. Darüber hinaus spricht er über die Macht der Musik, Grenzen einzureißen und Gefühle der Menschen frei zu legen. Zudem gibt Rolando Villazón auch Einblicke in sein privates Leben.

Abgerundet wird das Interview von fabelhafter Musik, etwa der Kleinen Nachtmusik. Und der Opernsänger selbst ist auch zu hören.

Das Interview zum Nachhören ist zu finden unter:

https://oe1.orf.at/player/20200405/594641

Quelle: SN