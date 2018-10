Knochenhart trotzen Sirenen der arabischen Gewohnheit

Im Libanon passiert Emanzipation auch durch Gitarren: Slave To Sirens sind die erste rein weibliche Metal-Band.

Lange Harre fliegen im Takt des aggressivem Sound. Es tropft der Schweiß. Schlagzeug, Gitarre und Bass stampfen hart. Die Stimme von Maya Khairallah taucht auf aus ein unheimlich dunklen Tiefe. Slave To Sirens heißt die Band. Ihr Sound ist nicht außergewöhnlich, hämmert zwischen Heavy, Trash und Death Metal. Die pochenden Bassreihen und stumpfen Gitarrenläufe erinnern an große, internationale Stars der Szene wie Slayer oder Megadeath, einer Männerwelt - jedenfalls auf der Bühne. Das Außergewöhnlich: Slave To Sirens ist die erste weibliche Heavy-Metal-Band im Libanon. Und damit eignen sich die fünf Mitglieder gleichzeitig auch Rolemodel für einen schwierigen Aufbruch in ihrer Heimat und überhaupt der ganzen Region.

"In konservativen Gesellschaften im Nahen Osten und auch im Libanon ist es nicht so einfach, so eine Band zu gründen", sagt Gitarristin Lilas Majassi der Deutschen Presseagentur. Das liegt nicht am Stil. Im Libanon gibt es eine rege Heavy Metal Szene. Die war jedoch bisher ausschließlich männlich.

Wenn Frauen in der libanesischen Musikszene auftauchen, seien sie "meist überbetont sexy und wie Püppchen aufgemacht", sagt Lina Abirafeh. Sie ist Direktorin am "Institute for Women's Studies in the Arab World" an einer international Universität in Beirut. Das Frauenbild im Nahen Osten sei noch immer überwiegend geprägt "von Äußerlichkeit, von der Frage einem Schönheitsideal und nach Sexyness". In Slave to Sirens sieht sie eine Chance, dass sich "solch engstirnigen, traditionellen Blickwinkel" verändern. Mit einem betörenden Gesang wie die mythologischen Vorbilder im Bandnamen, haben sie nichts zu tun. Sie überwältigen durch Wildheit und Härte.

In den Songs von "Slave To Sirens" - bisher gibt es die EP Terminal Leeches mit vier Liedern, an einem Album wird gearbeitet - werden gesellschaftlich relevante Themen verpackt.

Sie singen unter anderem von Ignoranz und Korruption und es geht - wenn auch nicht explizit, so doch allein durch das Auftauchen dieser Band -, auch um die Stärkung der Rolle von Frauen. "Headbangen" ist dann bei den harten Klänge von Slaves To Sirens nicht nur ein üblicher Teil des Konzertrituals, sondern auch ein Drehen des Kopfes und also der Gedanken in neue Richtungen.

Es war nicht leicht, eine Frauenband zu formen. die sich Majassi "immer gewüncht". hatte. Zwei Jahre suchte sie mit Gitarristin Scheryline Beschara nach Musikerinnen. "Frauen in der Rockmusik spielen bei uns keine Rolle, noch nicht", schreibt sie in einer Mail an die SN. Das möchte sie ändern. "Bei den ersten Konzerten haben uns viele Leute im Publikum angesehen als kämen wir von einem anderen Stern." Und so ganz glauben sie auch nicht, sie "eine gute Chance habne im Nahen Osten tatsächlich berühmt zu werden". "Wir werden zunehmend akzeptiert, besonders von einigen Männern, die zu unseren Auftritten kommen", sagt Majassi. "Vor uns liegt noch ein weiter Weg, der nicht einfach wird. Das Publikum ist bei dieser Musik allerdings nicht sehr tolerant. Alle fünf sind Anfang, Mitte 20 und streben eine Karriere in Europa an.