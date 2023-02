König eröffnet Jazzfestival Saalfelden

60 Konzerte an vier Tagen: Jazzfestival Saalfelden veröffentlicht ersten Programmausblick.

Es ist eine der begehrtesten Spielmöglichkeiten in der heimischen Jazzszene: Jedes Jahr vergibt das Internationale Jazzfestival Saalfelden den Auftrag für ein Eröffnungsprojekt an einen österreichischen Musiker oder eine Musikerin. Im Vorjahr stellte sich der in Salzburg aufgewachsene Saxofonist Fabian Rucker seine Wunschband für das Eröffnungskonzert zusammen. Heuer erhält Schlagzeuger Lukas König die Carte Blanche für die Hauptbühne in Saalfelden. Auch weitere, erste Programmpunkte gab das Jazzfestival am Montag bekannt: Mehr als 60 Konzerte seien an vier Festivaltagen (17. bis 20. August 2023) geplant, heißt es in der Aussendung. neben den Bühnen im Congress und im Kunsthaus Nexus sollen auch wieder Orte "in der Stadt, in Wald und Flur" bespielt werden.

Die heimische Jazzszene ist heuer auch mit orchestraler Stärke vertreten: Fixiert ist ein Auftritt des 18-köpfigen Ralph Mothwurf Orchestra. Als Artists in Residence werden der Schweizer Sänger und Komponist Andreas Schaerer sowie die japanische Koto-Spielerin Michiyo Yagi mehrere Saalfelden-Auftritte haben. Ebenso fixiert sind Konzerte des argentinischen Pianisten Leo Genovese und des australischen Trios Brekky Boy. Das vollständige Programm wird am 1. Juni präsentiert.