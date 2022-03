Komponistin Rebecca Saunders: "Ich kann immer und überall komponieren"

Die Komponistin Rebecca Saunders steht im Zentrum des Aspekte-Festivals. Sieben ihrer Werke sind in Salzburg zu hören.

Als erste Frau in der Geschichte des Siemens-Musikpreises erhielt Rebecca Saunders 2019 diese bedeutende Auszeichnung. Ab heute, Mittwoch, kann man tief in die Musik der Britin eintauchen: Sie ist "Composer in Residence" beim Salzburger Aspekte-Festival.

Zwei Jahre befanden sich Künstler pandemiebedingt zwischen Absagen und Onlineformaten. Wie fühlt sich jetzt ein Präsenz-Festival an? Rebecca Saunders: Das ist wahnsinnig aufregend. Es ist wichtig, dass eine Gemeinschaft zusammenkommt. Die Möglichkeit, gemeinsam Musik zu hören, in einem Raum zu sitzen und etwas ...