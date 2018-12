Konzert-Apps versprechen Stars zum Anfassen

Mit der Datenbrille direkt auf die Bühne: Virtual Reality wird auch im Pop zum Geschäft.

Der Auftrittsort bleibt geheim. Ein kleiner Club in London, mehr haben die Veranstalter im Vorfeld nicht verraten. Trotzdem erwarten sie sich für das Konzert am heutigen Mittwoch einen möglichst großen Ansturm. Die Rede ist aber nicht von einem realen Gedränge vor den Eingangstüren. Nur ein paar Hundert Fans haben in einer Verlosung Karten für das reale Ereignis gewonnen. Der erhoffte Ansturm soll virtuell stattfinden. Mit der Übertragung des Auftritts von Liam Payne, früher Mitglied der Boyband One Direction, will das Start-up-Unternehmen Melody VR auf seine Virtual-Reality-Konzerte aufmerksam machen.