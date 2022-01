Konzertprognosen 2022: Alle warten auf die Rückkehr des großen Popzirkus

Obwohl das Jahr mit prominenten Absagen begann, könnte der Konzertsommer 2022 Rekorddichte erreichen.

Unter Tränen wandte sich Adele an ihre Fans. In Las Vegas hätte am vergangenen Samstag ihre mehrmonatige Residenz beginnen sollen. Und wer eine Karte für eines der "Weekends with Adele" ergattern wollte, musste viel Zeit und Geld investieren. Doch am Tag vor der Premiere musste die britische Sängerin die Verschiebung all ihrer Pläne verkünden. Nicht ein neuerlicher Lockdown, sondern Erkrankungen von Mitarbeitern und verzögerte Materiallieferungen haben das rechtzeitige Fertigwerden der Bühnenshow verhindert.

Adeles Landsmann Robbie Williams war es ...