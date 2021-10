Konzertreihe "Wellenlänge" mit Ulrich Drechsler: Der Fuschlsee nimmt neue (Klang-)Farben an

Saxofonist Ulrich Drechsler sucht in einer Musikreihe gemeinsame Wellenlängen mit Salzburger DJs.

Für eindringliche Farben hat er eine Schwäche: "Caramel", "Chrome" und "Azur" hat Ulrich Drechsler seine drei aktuellen Albumprojekte getauft, in denen er unterschiedliche Klangpaletten zwischen Jazz, Neoklassik und Elektronik ausbreitet. Seit einem Besuch im Salzburger Land heuer im Sommer hat er eine weitere Farbe vor Augen: Smaragdgrün. Am Fuschlsee hat der Saxofonist und Klarinettist eine neue Konzertserie initiiert. Jeden Monat will Ulrich Drechsler in der Reihe "Wellenlänge" mit Gästen aus der Salzburger DJ- und Elektronikszene spielen. Dass sein Gast an ...