"Krieg und Frieden" an der Bayerischen Staatsoper: Rollenspiele im Flüchtlingslager

Sergej Prokofjews monumentale Oper wird von Dmitri Tcherniakov in Szene gesetzt. Auch wenn etliche patriotische Fassungen gestrichen sind, bleibt das Problemstück bleibt problematisch

Eigentlich sollten sich Inszenierungen ohne Studium des Programmhefts vermitteln, doch in diesem Fall empfiehlt sich der Blick ins gut gemachte Büchlein der Bayerischen Staatsoper. Da erfährt man Wissenswertes über die von Generalmusikdirektor Wladimir Jurowski und Regisseur Dmitri Tschernjakow für München geschaffene Fassung des Stücks, es erklärt sich auch der Raum, in dem wir vier Stunden lang einer Gesellschaft zuschauen, welche einmal in oder unter Zelten haust, einmal munter feiert, dann wütend mit- und gegeneinander kämpft. Die mit vielen Details ausgestattete ...